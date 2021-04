Yoann CRETTON

Actuellement à la recherche d’un emploi dans le domaine de la gestion de la maintenance. Je serai mettre à profit mes connaissances acquises durant mes années de formations au sein de votre entreprise. Je suis mobile en France, de nature curieuse. J’aime apprendre et découvrir de nouveaux domaines d’activités. Je suis capable de surmonter les difficultés, de rechercher, et proposer des solutions simple et efficaces pour résoudre les problèmes, car ils sont de formidable atouts pour le progrès.



Mes compétences :

Mécanique

SolidWorks

Automatismes industriels

Électricité industrielle

Dessin industriel

Hydraulique industrielle