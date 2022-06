Apprenez les bases de la guemara jusqu'a l'autonomie sur bakibadaf.com.



Yoel yaacov laguerre, est Torah-Coach "E-Limoud" ( formateur à la maîtrise de l'étude des textes de la Torah à distance), inventeur d'une méthode d'étude qui consiste à offrir les moyens d'optimiser et d'accélérer les performances intellectuelles pour aboutir à une réelle maîtrise de l'étude sur texte (houmach rachi, michna, guemara...)



Sa passion (depuis plus de 20 ans) pour les techniques de transmission et la pédagogie l'ont conduit à rechercher et dévoiler les racines de l'apprentissage (ou quels sont les éléments moteurs de la perception des concepts, de leur compréhension et de leur acquisition, puis de leur analyse, leur synthèse et enfin leur mémorisation...).



Il vous propose d'essayer sa méthode en cours particulier via internet avec la possibilité de consulter et télécharger vos cours sur une page personnalisée du site de la méthode.

Etudier la Torah sur texte de manière agréable et autonome, ça s'apprend...tout simplement !



Entre amis, pour vous même ou avec vos enfants, n'ayez plus peur d'ouvrir une page de Guémara, de Michna ou de 'Houmach, et de savoir lire, traduire et expliquer le texte et son message avec aisance et plaisir...Ressentez enfin le même goût que tout ceux qui ont la passion de l'étude sur texte, et ressortez des cours avec la soif de continuer...



Optimisez vos performances intellectuelles par l'étude aura aussi pour conséquence de vous faire développer et appliquer de nouvelles capacités de réussite dans tous les domaines courants de la vie quotidienne (mariage, couple, éducation, affaires, droit, entreprise, finance, épanouissement personnel...)



Je serai heureux de prendre contact avec vous pour etre votre meilleur partenaire et booster de votre futur carriere d etudiant autonome dans les textes de notre sainte Torah !

Quelques temoignages d eleves...



Dan H, Paris, Fevrier 2007,

Depuis plusieurs annes, je frequente regulierement des cours de Guemara. Le plus souvent ce sont des cours pour debutant ou debutant fort.



Malgre le nombre d'annees, mon niveau est sensiblement le meme depuis plusieurs annees. J'ai recemment rencontre Yoel Laguerre ala synagogue du 25 rue Garnier Neuilly. J'ai d'abord commence par son cours hebdomadaire du mardi soir. J'avais deja entendu parle de sa methode toraboost mais jamais eu l'occasion d'essayer. Des les premiers cours, j'ai note des progres. Il m'a proposede participer a son cours de 6h00 tous les matins. Depuis pres de 4 mois je participe a ce cours. J'ai en 4 mois fais des progres que je n'ai pas fait en 5 ans.



Je suis impressionne par les resultats de cette methode. Plus qu'un cours, Yoel Laguerre me donne la possibilite d'acquerir une autonomie dans l'etude de la Torah.



Mickael Kohn de Neuilly-Sur-Seine, fevrier 2007

Je souhaiterais apporter mon temoignage concernant les cours de la formation kodech a distance que je suis quotidiennement avec Yoel Yaacov Laguerre.



Depuis Juin 2006, suite a la vive recommandation du Rav Ariel Gay, responsable du Centre Alef de Neuilly-sur-Seine par le Grand Rabbin de France Joseph Haim Sitruk, je participe a un cours de Guemara par conference telephonique, chaque matin de 6h a 6h45. Il s'agit d'une initiative nouvelle s'adressant a un public ayant pris conscience de l'importance de reserver du temps a l'etude de la Torah, mais qui, suite a des contraintes diverses ne peut y consacrer du temps en allant a un Beth Hamidrach.



J'estime que la qualite de ces cours reside dans son talent pedagogique donnant la possibilite de participer activement a travers des " 'hazarots " (repetitions) et l'encouragement a poser des questions. Merci d'avoir reussi a me transmettre l'amour et la conscience de limportance de l Etude de laTorah.