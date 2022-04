Florence CHERKI

Après un diplôme en gestion, j’ai travaillé en PME sur des fonctions d'assistanat administratif.





Mes atouts : Ecoute, Ethique, Disponibilité, Travail en Equipe, Prise d'initiatives.



Mes compétences :

Conduite de la relation client

Planification et MEO du plan de formation

Recrutement de cadres et non cadres

Animation de formations

Définition d'un plan d'actions commerciales

Outil d'évaluation d'une chaîne commerciale

Etudes de diversification

Création d'outils de contrôle qualité

Réalisation d'études de marché

Participation démarche ISO 9002

Evaluation de pratiques professionnelles qualité

Rédaction de référentiels métiers

Cartographie des emplois et compétences

Fidélisation clientèle

Conception de modules de formation

Audit stratégique, commercial d'une société

Réalisation de bilans professionnels et annuels

Elaboration de plaquettes commerciales