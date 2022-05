Yohan PINIER

Après un diplôme d'ingénieur en Électronique et Systèmes de Commandes avec déjà des expériences dans divers secteurs (stage dans la maintenance de moyen de production pour Alstom, stage marketing pour Legrand) et divers pays (1 mois en Angleterre, 1 an en Corée du Sud), j'ai poursuivi mes études pour faire un Master spécialisé dans les « Affaires Industrielles Internationales » afin de prendre pleinement en considération les aspects management et financier d’un projet à l'étranger.

J'ai ainsi pu commencer ma carrière par un poste en Chine pour mettre en place des lignes de production de moteurs électriques. Durant 3 ans, j'ai ainsi pu travailler en collaboration avec presque tous les services de l'entreprise pour la localisation des composants, la mise en place des processus de fabrication, les demandes d'investissement, la formation des opérateurs... Une expérience qui fut très enrichissante d'un point de vue technique et humain.

Me voici à présent revenu en France à un poste mettant en avant mes qualités managériales. Travaillant pour EDF, je manage un équipe Chimie Environnement.



