Jean-Bernard ANTOINE

Professionnellement, j'essaie de me développer sans cesse et de me mettre en danger. Car je crois que c'est en allant a nos limites que l'on apprend le plus. Je parle et écrit couramment Chinois, Anglais et Allemand, et J'ai passé les 15 dernières années en Asie et aux US. Je cherche maintenant a utiliser mon expérience internationale pour développer l'industrie mécanique et manufacturière du futur en France.

Humainement, je pense qu'un manager doit être un "Servant Leader", c'est a dire qu'il doit se consacrer aux besoins de ses équipes pour les rendre autonomes et expertes. Il doit aider chacun a se développer au maximum de ses capacités.



* FOCUS: Optimisation des performances, Gestion du changement, Excellence opérationelle/Lean, Développement commercial, Gestion d'affaires.



* INDUSTRIES:

- Fabrication de pièces et sous-ensemble mécaniques de précision.

- Usinage, frappe à froid, tréfilage, Forge, Fonderie, Emboutissage et découpe, Chaudronnerie.

- Assemblages mécaniques, machines spéciales et intégration électromécanique.



* COMPÉTENCES:

Stratégie et gestion du changement:

- Objectifs stratégiques

- Croissance externe, M&A,

- Excellence industrielle, Kaizen, Amélioration continue/Lean,

- Constitution d'équipes multiculturelles

- Gestion de projet, Agile, Scrum

- DMD, Transformation numérique



Gestion de la performance:

- Gestion financiere et opérationelle.

- Création et démarrage d'activités industrielles,

- Transfert de techno.

- Démarrage et redressement industriels/commercial en Asie/Chine: coentreprise, acquisition, WOFE.

- Amélioration de la productivité et de la qualité, optimisation des coûts de production

- Mise en place de systèmes EHS & Qualité (ISO14000, ISO9000, ISO13485)



Développement des affaires :

- Dvpt. Technico-commercial, gestion d'affaires

- Organisation commerciale

- Marketing internet pour produits industriels B2B

- Développement de réseaux de distribution



Marchés et Produits:

- Objets promotionnels, gadgets et petits appareils,

- Pièces techniques et composants de précision,

- Équipement industriel, Machines spéciales

- Composants de protection électrique

- Conseil/Consulting en gestion et optimisation de fabrication



Mes compétences :

Assurance qualite et certification

EHS management

management d'activites operationnelles et tec

Direction générale

Chine

Mandarin

Management opérationnel

PME

Chaudronnerie

Métallurgie

Alimentaire

Mécanique