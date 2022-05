Yohan ROLLAND

Naturex, leader mondial dans les extraits végétaux de spécialités m'a confié la mission de créer l'activité Cosmétique pour le groupe.

Après la période : analyse du marché, étude de positionnent, création de la gamme et des laboratoires, il a fallu créer les supports marketing, puis former les commerciaux et les assister techniquement auprès des clients.

Naturex est maintenant un acteur reconnu des ingrédients naturels pour la Cosmétique, validé chez les plus grandes compagnies internationales du secteur.