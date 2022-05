Yohan ROULLET

Ingénieur en conception mécanique de formation, j'ai rejoint le groupe Tractafric (concessionnaire Caterpillar) au Gabon pour créer l'activité location en tant que responsable location pays.



Après 3 années à développer l’activité au service de nos clients, j’ai fait le choix de rentrer en France pour un nouveau challenge. J’ai mis à profit mon dynamisme, mon goût du développement d’activité et ma connaissance du métier de la location pour rejoindre le groupe JA Delmas (concessionnaire Caterpillar) en tant que responsable location groupe.

Les principaux challenges : Positionner l’activité au sein du dealership – déployer notre offre sur les activités mines/construction/énergie/industrie – étoffer et faire monter en compétence les équipes au sein du réseau – renforcer notre exigence opérationnelle au service de nos clients





Mes compétences :

Vente BtoB

Centre de profit et business unit

Commerciale

Conception mécanique

Management d'équipe

Responsable matériel

B to B

Location

Recouvrement

Négociation

International

Management

Commercial

Gestion centre de profit