Parce que le bien-être et la cohésion des équipes font les performances commerciales, le rôle de manager prend tout son sens.

Un bon manager est capable de mobiliser autour d’une vision ses collaborateurs. Pour cela il va fixer un cap, donner du sens aux actions, être à l’écoute de son équipe, lui faire confiance, l’accompagner dans l’atteinte de ses objectifs, suivre ses performances et l’encourager.



En tant que manager, j’apprécie la dimension humaine lié au poste et la culture du résultat. "Work hard & have fun"



Mon enthousiasme, mes capacités relationnelles, et mon exemplarité font de moi un manager reconnu et capable de mobiliser ses équipes. Je pratique un management personnalisé et motivant. Tournée vers l’innovation, je suis toujours à l’affût de nouvelles pratiques en vue d’améliorer les performances.



Véritable manager de terrain, j'ai recruté, formé et animé des conseillers de vente et responsable de rayon pour le compte de groupes comme Décathlon et Quiksilver.



• Management : Animation / Encadrement d’une équipe commerciale de 12 personnes. Fixation d’objectifs, suivi et amélioration des performances, recadrage et leviers de motivation, coaching, développement des compétences, entretiens mensuels, annuels & sur demande.



• Relations commerciales : Clients, négociation, pérennisation de la relation client et fidélisation. B to B; B to C.



• Recrutement-intégration-mobilité : Organisation et animation de sessions de recrutement individuels et collectives, mise en place du personnel sur le terrain et intégration magasin, gestion des congés, des contrats de travail et avenants, des mutations et remplacements.



• Formation : Animation de formations techniques de vente et produits, formation en présentiel, par e-learning et suivi par téléphone. Augmenter leurs performances de vente grâce au sentiment d’appartenance à la marque, à une meilleure connaissance des produits et à la mise en place de leviers de motivation (challenges).



• Gestion : Développer la rentabilité d'un centre de profits, analyse du compte d'exploitation, hiérarchie des priorités.



• Management

• Recrutement

• RH

• Visual Merchandiser

• Formation

• Gestion du stress

• Force de propositions

• Mobile

• Organisé

• Pro-Réactif

• Disponible

• Bon relationnel





Mes compétences :

Commerciales

Gestion

Recrutement

Management

Animation d'équipe

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access