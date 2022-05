Ambitieux et motivé, je souhaite mettre à la disposition de l'entreprise mon expérience de douze ans dans le commerce, mon dynamisme, mon goût du challenge et la profonde motivation à encadrer et à mener une équipe aux objectifs fixés par l'entreprise.



Mes compétences :

Autonomie

Bon relationnel

Bon relationnel client

Bureautique

Gestion de Stocks

Multimedia

Relationnel

Relationnel Client

travail en équipe