Yohann DUNEZ

Chef de projet systèmes, j'interviens sur des projets de transports à différents niveaux d’études : étude préliminaire, maîtrise d’œuvre conception et réalisation dans le cadre de projets urbains et de projets de tramway sur fer et sur pneus.



Compétences en Management de projet:

- Coordination et pilotage de projet,

- Suivi technique,

- Suivi de planning,

- Suivi financier.



Compétences techniques:

- Réponses aux appels d’offres,

- Études de faisabilité d’équipements,

- Études détaillées d’équipements,

- Appui technique en phase réalisation.





Mes compétences :

Gestion de projets

LAC / Caténaire

Courants forts

Ingénierie