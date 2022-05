Yohann FABRE

Fort de ma capacité d'adaptation et de mon aisance relationnelle, je m'appuie sur les différents acteurs de mon environnement de travail pour monter en compétences aussi bien sur les aspects fonctionnels que sur la gestion d'équipe, mon aisance technique me permet de guider au mieux mes collaborateurs au cours de projets exigeants aussi bien en terme de délais qu'en terme d'enjeux.



Mes compétences :

Mainframe (Cobol)

Gestion d'equipe

Relationnel

Sql

Informix

Systemes Images et Sons