Yohann GRÉGOIRE-IZARD

Je m’appelle Yohann GREGOIRE-IZARD. j’ai 23 ans et suis célibataire sans enfant.

Mon parcours scolaire est peu conventionnel. En effet :



dès l’âge de 11 ans, je suis sorti des sentiers battus en allant m’installer avec ma

famille à Valencia en Espagne, où j’ai intégré le lycée Français. J’y suis resté 4 ans, jusqu’au

retour de mes parents en France. Cette expérience, ainsi que les fréquents séjours qui ont suivi,

m’ont permis d’acquérir, outre une très bonne pratique de la langue espagnole, une

appréhension de l’étranger essentielle à ma construction.



Londres, Cette expérience, d’un peu moins d’un an, est une étape de grande importance dans ma jeune vie. Elle m’a permis,outre une bien meilleure pratique de la langue anglaise par une immersion totale, une première prise de conscience du sens de la liberté et de l’orientation à donner à ma vie.





Mon parcours

atypique m’a fait mûrir beaucoup plus vite que les jeunes gens de mon âge, j’ai conscience aujourd’hui

du chemin que je dois suivre et des vicissitudes d’une vie professionnelle. J’ai appris à mieux cerner

mes envies et mes passions, le commerce, le management et les relations internationales sont les voies

qui me correspondent. Aujourd’hui ma motivation est immense.





Mes compétences :

COMMERCE

Export

Immobilier

Import

Import Export

Marketing

Voyages