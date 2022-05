Yohann LAVAL

A 25 ans, j'ai su évoluer dans des secteurs exigeant professionnalisme, compétence, polyvalence et adaptabilité avec résultat et reconnaissance.

La diversité de mes interlocuteurs clients et fournisseurs et les responsabilités que j'ai eues à endosser me permettent, fort de mon expérience, d'être cohérent et précis.



LAVAL Yohann

06.09.40.04.48

lavalyohann@gmail.com



Mes compétences :

Gestion d'un portefeuille clients

Gestion des fournisseurs

Négociation

Finalisation de ventes, de contrats et d'accords

Commercial BtoB

Relations clientèles et fournisseurs.

Réalisation et dépassement des objectifs