Yohann MARC MILAZZO

Madame, Monsieur, bonjour,



Recherche activement un poste de commercial itinérant en B to B secteur Rhône-Alpes de préférence (bien que la distance ne soit pas contrariante) au sein d’une entreprise à fortes valeurs.



Issu de l’école de commerce Idrac de par des études de Negociations Relations Client, j’ai effectué une spécialisation de Vendeur automobiles confirmé.

Ces études ont été additionnées à plusieurs alternances en B to C et B to B notament au sein des enseignes Fenwick et Opel.



N’hésitez pas à me contacter afin d’effectuer une proposition ou bien en savoir plus sur mes intentions et mon parcours, je prendrai bien évidemment le temps de vous répondre.



Secteurs Medical, Indrustriel, Nautique, Aeronautique, logistique..



En vous remerciant,



Yohann MARC



Mes compétences :

Informatique

Social

Commerce

Mécanique