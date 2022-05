Yohann ORIEUX

Mes missions de conseil autour des systèmes d information (maîtrise d ouvrage, management de projet, formation et accompagnement) m ont amenées à me passionner pour l aspect humain des projets.



Le conseil en conduite du changement et en communication est la voie dans laquelle j engage mon dynamisme et mes talents.



Mes compétences :

Conduite du changement

Communication

Formation

Management

Conseil

Organisation

Consulting

Accompagnement du changement