Alkemys Consulting est un cabinet de conseil en management indépendant, fondé en 2015 avec Yohann Philipponneau. Le métier de Alkemys Consulting est d’accompagner les entreprises industrielles pour opérer une transformation durable et atteindre des résultats concrets : augmenter le chiffre d'affaires, réduire les coûts, optimiser le BFR.



Pour accompagner les projets de nos clients, nous associons expertises métiers, savoir-faire et valeurs humaines en une alchimie subtile :

- Nos principales expertises s'articulent autour du développement de produits et services, ainsi que sur l'optimisation des opérations et de la supply chain

- Nos savoir-faire reposent sur plus de 20 ans d'expérience dans des entreprises de toutes tailles et tous secteurs

- Mais plus fondamentalement, ce sont nos valeurs humaines qui nous permettent de tisser jour après jour une relation de confiance et de proximité avec nos clients.



Consultant en management depuis près de 15 ans, je mène, pour le compte de mes clients industriels, des projets de transformation avec une forte dimension métier, et un focus plus particulier sur les fonctions Développement produit et process.

Avant de créer Alkemys, j'ai travaillé au sein d'un grand groupe industriel et plusieurs cabinets de conseil.



Mes compétences :

Project Management Office

Conduite du changement

Gestion de projet

Gestion de programme

Product Lifecycle Management

Process Engineering

Lean Engineering

Organisation d'entreprise

Analyser et améliorer les performances

Amélioration continue

Diagnostic d'entreprise