Yohann ROYER

Consultant pour le compte de la Société Lagoa Conseil, sous ma direction, l'activité de mon service a été multipliée par 4 en trois ans au sein de la SADE.

D'une personne à mon arrivée, je gère à présent un service composé de 8 concepteurs et ingénieurs, je pilote également, en mode projet, trois conducteurs de travaux.

Au total, 18 personnes travaillent sur mes projets, de la conception à la mise en service en passant par les travaux d'infrastructure.



Manager l'humain, gérer des projets toujours plus ambitieux et complexes sont au cœur de mes aspirations.





Mes compétences :

Nouvelles technologies

Ingénierie

Management transversal

Coordination

Informatique

Gestion de l'innovation

Gestion de projet

Planification

Télécommunications