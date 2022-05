Yohann TABERKANE

Ingénieur chef de projet en logistique et en amélioration continue à l'écoute d'opportunités professionnelles dans l'industrie automobile, pharmaceutique et de la plasturgie.



J'ai quitté le secteur du conseil pour m'investir pleinement dans une seule et même société industrielle avec une préférence pour les activités dont le produit fini résulte de l'assemblage de pièces à forte diversité en région Rhône Alpes ou Pays de la Loire.



En tant que consultant, j'ai réalisé 17 missions pour le compte de 14 clients et développé des compétences industrielles en logistique interne et externe et en amélioration continue:



- Pilotage de stocks, MTO/MTS

- Ordonnancement

- Définition des stratégies d'organisation des fournisseurs

- Coordination de flux de pièces et d’informations

- Définition et mise en œuvre de plans de rattrapage de production et de montées en cadences

- Définition de l’organisation logistique

- Gestion d’approvisionnement

- Réimplantation d’activité et définition de standards d'activité

- Mise en œuvre et pilotage de démarches d’amélioration continue opérationnelles: QRQC, TRS, rendements matières, pilotage, 5S, standards, pilotage charge/capa, SMED

- Développement d’outils de supervision sous Excel pour mesurer et suivre la performance

- Extraction et traitement de données issues de systèmes d’information





Mes compétences :

Formation

Conseil

Qualité

Gestion de projet

Amélioration continue

Lean

Logistique