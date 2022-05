Bonjour,



Véritable passionné de Mode, en octobre 2006 je crée la Sarl Ambassade De La Mode: société spécialisée dans l’organisation de ventes privées et Show Rooms de grandes marques sur la Côte d’Azur. Suite à l’engouement suscité par ces ventes exclusives et à l’engouement des internautes en la matière, j'ai entrepris le lancement sur Internet du nouveau concept-store: Fashion-Chic.com "Le Luxe de se faire plaisir".



Armani, Cavalli, Diesel, Dolce & Gabbana, Gucci, Galliano, Versace… uniquement des vêtements et accessoires de grandes marques jusqu'à -80%.



Fashion-Chic c’est :



• Avant toute chose, une jeune équipe dynamique composée de véritables passionnés de Mode. C’est pourquoi, nous avons imaginé et développé sur notre site une interface graphique soignée et harmonieuse (avec quelques pointes d’artistique), dans le but de reproduire fidèlement l’expérience shopping d’une vraie boutique tendance et non d’un simple site de déstockage.



• Un catalogue riche et complet de plus de 60 marques, complété par des « ventes exclusives » dont le but est de proposer une sélection de produits à des prix encore plus exceptionnels, en quantité et durée de vente limitées.



• L’organisation de ventes privées et show-rooms de grandes marques en entreprise et dans les hôtels prestigieux de la Côte d’Azur : Menton, Monaco, Nice, Cannes



• L’ouverture fin juin d’un Showroom privé de 120m², situé en centre-ville de Menton et(06500, entre la frontière italienne et Monaco) proposant un service exclusif de personal shopping





Ce qui nous démarque des autres ? Un design élégant, des marques exclusives, des univers de style, des prix défiants toute concurrence et un service client irréprochable !



Alors n’hésitez pas à me contacter pour toute proposition éventuelle de collaboration ou pour un simple complément d'information.



Dossier de presse disponible sur simple demande.



Cordialement,



Yohann TAMRABET

Fashion-Chic