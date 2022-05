J'ai une expérience de 10 années en industrie, j'ai occupé différents postes (opérateur emballage, préparateurs de commandes, etc...). Je suis titulaire des CACES 1-3-5 ainsi que du permis C.





Mes compétences :

Cariste

operateur de production

Permis C

Préparateur de commandes

Production