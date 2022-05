Yolande GRANGER

2015-

1. Cité du Cinéma = NEF (Nouvelle Ecole de Formation) des Acteurs sous la direction de Tonio Descanvelle et Marie Brand. Lieu où je me perfectionne ;)



2. Je joue Viviane A. dans ses folles aventures de DIVAS au théâtre "Ze Artist's" tous les vendredis à partir du 13 mars.



3. Des surprises en préparation.





Semestre 2014 : je suis plus qu'en préparation pour un long-métrage et 3 pièces de théâtre :

- ANIMAL de Jérôme Genevray

- L'oeil le plus bleu de Toni Morrison adaptation libre de Monika Rusz

-Paradis des étoiles de Joëlle Champeyroux sous la direction de Christian Pélissier

- DIVAS de Fabrice Joseph

… .

yo



Mes compétences :

Comédienne/Metteur en Scène

Animation, Organisation, Gestion