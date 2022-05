Yolande LANZAS

Aujourd'hui, TSF, se recentre sur les expériences et compétences de sa Présidente qui sont le Conseil en Gestion d'Entreprise.

Ex-athlète de haut niveau, arbitre international, coach, manager, mentor, comment faire qu’une équipe performe ?

Le parallèle avec l’entreprise s'impose, mes expériences et compétences professionnelles montrent que les méthodes de coaching doivent être appliquées à l’entreprise.



« Le Coaching Performance » qui permet de mesurer la performance de votre entreprise et découvrir les potentiels qui vont vous permettre "de gagner de l’argent", de développer les compétences de votre société et de vos collaborateurs.

Comment ?? En mettant l’Humain au cœur de votre entreprise et mesurer la performance.



Une équipe sportive réussie si tous les joueurs ou joueuses sont performants

Une entreprise est performante si tous les services sont performants,

Une entreprise performante est une équipe performante



Donnez-vous les moyens de mesurer votre performance et découvrez le potentiel existant dans votre entreprise.



Que peut vous apportez TSF ?

- Une vision extérieure sans aucun jugement = un diagnostic

- Des recommandations

- Une aide à la mise en application des recommandations

- Un suivi des performances



TSF se positionne en véritable Bras droit auprès de votre direction afin de trouver ensemble les solutions et opportunités qui permettent d'améliorer vos process de gestion, de rentabilité en mettant l'Homme au coeur de la performance.

Un accompagnement personnalisé, adapté à l'environnement et à la structure de votre entreprise afin que vous soyez serein dans toute situation.



Créer, Innover, notre équipe est à vos côtés pour vous aider à concrétiser vos Projets.



N'hésitez pas à nous contacter : 0661878128



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Audit interne

Ciel Compta Evolution

Gestion budgétaire

Contrôle financier

Sage

Gestion financière et comptable

Contrôle de gestion