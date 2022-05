Yolande MARZIN

-Responsable du contenu fonctionnel des outils mis à disposition pour les clients agences de voyages, sociétés, assisteurs et Tour Operator comme des utilisateurs internes.

-Créations et mises en place de microsites dédiés.

-Assistance et suivi des outils Gds (Global Distribution System) Amadeus, Sabre et Galiléo système de réservations des agences de voyages en répondant aux problèmes techniques pouvant survenir.

-Responsable du recettage : recueil et rédaction des expressions de besoins des utilisateurs, créations et réalisations des scénarii des tests et élaborations des rapports de tests et des users guides liés aux nouvelles applications et nouveaux développements techniques de l’entreprise

-Formation aux nouveaux projets de la force de vente et des clients