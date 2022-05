Yolande VINCENT

Mes années d’expérience dans les métiers de l'assistanat, de la gestion comptable et du commerce, ainsi que mes diverses compétences logistiques et organisationnelles acquises au cours de ces dernières années représentent des atouts indéniables pour assurer des fonctions de Collaborateur social & en Ressources Humaines ou en tant que conseil et support administratif aux entreprises.



Mon ouverture d'esprit et mon aisance relationnelle sont des éléments qui tendent à favoriser le travail en équipe. Par ailleurs, je possède une très bonne connaissance de l’outil informatique (traitement de texte, tableur, courrier électronique, logiciels de gestion…).

Dotée d'une aisance relationnelle certaine et d'un esprit créatif, j'ai un certain goût pour l'innovation.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Aptitudes relationnelles

Comptabilité

Relation fournisseurs

Management

Gestion

Connaissance SAP DIAPASON (Finance)

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Bonne capacité rédactionnelle

Analyse

Relations clients

Gestion de la formation