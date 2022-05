Aprés des etudes en economie ( Assas), je me dirige vers des etude de commerce pour integrer l'ecole de vente Axa assurances en 1993 , suite à quoi je suis le cursus d'agent général d'assurances et j'obtiens un mandat en 1998 avec Axa assurances.

en 2000 je quitte l'assurance pour l'automobile et entre en tant que F&I chez Audi Vollkswagen , apres quoi je suis recruté en fin 2001 par Mercedes France.