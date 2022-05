Yongzhuo LIANG

Objet : Demande d’emplois en domaine Finance, Contrôle de gestion, Comptabilité, Audit



Madame, Monsieur, le Directeur,

Bonjour,

Je voudrai bien de continuer d’insertion professionnelle dans votre entreprise spécialement car le dynamisme et le professionnalisme de votre entreprise correspondent tout à fait à mes objectifs.

En faite, après la formation en Master 1 Management Contrôle Comptabilité Audit à L'Institut d'Administration des Entreprises Université de Rouen, J’ai effectué 4 mois de stage et puis une prolongation de 9 mois en CDD et terminé jusqu’au 05/2012 (cette prolongation est liée à la satisfaction de la qualité de mes missions réalisées dans le stage) dans le département financière du Groupe COOP CNP (Le siège de la grande distribution « Le Mutant » « Super u » etc.) comme un contrôleur de gestion.

Cette expérience professionnelle m’a données des compétences dans domaine finance – contrôle de gestion aussi les compétences liées à des outils informatiques management financières (Hypérion, BO, ERP, OFFICE, etc.…). Soit Je veux bien apporter ma contribution grâces aux ces expériences à la réussite de vos projets.

Au cours de cette période, je me propose donc de mettre à votre disposition mais également concrétiser les connaissances que j’ai acquises au long de mon cursus universitaire et mes expériences acquis professionnelles. Ces compétences ont été développées dans de nombreux domaines tels que la comptabilité, Contrôle de gestion, Audit(CAC), Management et Compta international(IFRS), mais je reste cependant reste à toute autre proposition selon votre besoin réel.

Je me tiens à votre entière disposition pour de plus complète renseignement, notamment au cours d’un entretien.

En vous remerciant par avance, espérant que ma candidature aura retenu votre attention,



Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Liang Yongzhuo



Mes compétences :

Excel