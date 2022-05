Yoshiaki MIMURA

Suite à des études de journalisme à l'ISCPA de Paris, j'ai travaillé pendant 6 ans en tant que Chargé de relations presse, en agence et chez l'annonceur.



J'ai eu l'opportunité de réaliser des missions dans des secteurs diversifiés : la bande dessinée, l'environnement, les médias, les seniors, l'agroalimentaire et l'industrie DVD, mais aussi sur de nombreux projets événementiels.



Qui de mieux qu'un ancien journaliste pour connaître les besoins de la presse et de l'audiovisuel?



Mes compétences :

Mise en page

Attaché de presse

Relations presse

Communication

PAO

Presse

Evénementiel