Yosra BEN MAHMOUD

Ma devise : Qui ne tente rien n'a rien !

Qu’est ce qui compte le plus pour moi dans une entreprise ? La diversité, l'ouverture d'esprit et la bienveillance !

Si on associe cela à un poste au coeur des relations humaines ? je serai sans doute la femme la plus épanouie au monde !



Aujourd'hui, je fais appel à mon réseau car j'ai eu l'occasion de voir ses prouesses par le passé.



Jeune diplômée d'un Master en Management de la stratégie Commerciale & Marketing, je suis à la recherche d’opportunités qui pourraient m’offrir ces 3 éléments:

Start-up, PME ou grande entreprise ? Je le veux bien.

CDI ou CDD sur Montpellier ou alentours ? Je dis OUI et je suis même prête à me déplacer par amour du poste ou de l’entreprise !

Pour quand ? Si l’amour était prédictible, bien des cœurs ne seraient pas brisés…



Besoin d’en savoir plus sur moi ? Je serai ravie qu’on en discute autour d’un café :)

Vous n’avez pas de poste à proposer ? Nous pouvons toujours discuter de nos passions respectives :D



Vous pouvez me contacter par LinkedIn si vous le souhaitez ou par email :

yosra.bmahmoud@gmail.com



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

HTML

Adobe