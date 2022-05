Je suis diplômé de l'institut de l'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB).

Aujourd'hui, je souhaite m'investir pleinement dans une action de collaboration où l'on puisse avoir l'échange et le partage du savoir-faire, de techniques, de méthodes, d'engagement et d'enthousiasme.



Mes compétences :

Qualité

Amélioration continue

Gestion de projet

Mécanique

Informatique

AutoCAD

Management