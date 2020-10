Youssef AZZOUZI

Après 13 années d'activité commerciale,en région parisienne, dans le conseil en gestion de patrimoine auprès de chefs d'entreprise et professions libérales, je me suis orienté vers le management d'équipes de conseillers financiers.



Classé dans le top des 10 meilleurs conseillers financiers pendant plus de 8 ans, en terme de résultat et de qualité de service rendu aux clients,



Mes pôles de compétences sont le marketing opérationnel, le management des ventes et le management d'équipes de vente ainsi que la mise en oeuvre auprès de mes équipes et des clients de la stratégie de l'entreprise.



Mes compétences :

Recrutement force de vente

Animation de réseaux

Formation équipes marketing/ vente

contrôle des ventes

Reporting

Animation commerciale

Customer Relationship Management

Wealth Management

Financial Engineering

Financial Services