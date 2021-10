Yves ASSOULINE

Bonjour

Je suis consultant en recrutement et conseil RH.

Une grande partie de mon activité est consacrée à matcher les attentes des ressources que j'accompagne : en tenant compte de leur personnalité, leurs valeurs, leurs désirs profonds.

Jétudie comment les entreprises et les hommes se choisissent, en utilisant en particulier des données d'entreprise et des critères candidats de métier, de revenu, de personnalité, de culture d'entreprise. Bien entendu, toutes ces informations restent confidentielles.



Dans le cadre de mes fonctions antérieures de direction de projets d'ingénierie, jétais chargé de rechercher, sélectionner, recruter les ressources, et analyser la réussite des intégrations.

Cela me correspond bien, parce que J'ai une formation d'ingénieur qui m'a donné le goût de comprendre, et que je m'intéresse aux relations humaines depuis toujours.

Je suis sensible à l'adéquation entre la personnalité des gens et leurs activités & motivations, et j'ai souvent été surpris de voir à quel point l'efficacité de chacun dépend de sa bonne intégration dans la culture de l'entreprise, et combien le respect de l'harmonie au sein dune équipe est essentiel.



J'ai suivi plusieurs formations en recrutement et coaching, et durant plus de 10 années, j'ai exercé des responsabilités de recrutement importantes, en parallèle avec une activité de management technique de projets.

J'ai ainsi pu satisfaire mon attrait naturel pour les relations humaines et consacrer une grande partie de mon temps aux ressources humaines : recrutement, bien sûr, mais aussi la mise en place de démarches qualité afin d'optimiser le bien-être et la sérénité des équipes de travail, non seulement pour mon entreprise mais aussi pour les entreprises clientes.



A partir de 2005, jai également rédigé des articles puis publié plusieurs livres sur les relations et les motivations humaines.

Je continue à étudier ces sujets, et je viens dailleurs de publier un nouveau livre.



J'ai aussi réalisé plusieurs conférences et formations sur des thèmes tels que la personnalité, la pensée, la motivation, ou encore l'harmonie entre la vie professionnelle et personnelle.



Aujourd'hui, j'aide les entreprises à obtenir des profils stables pour leur structure et leur culture, et j'accompagne les candidats dans leur choix, en harmonie avec leur personnalité : c'est un accord gagnant-gagnant.



Plus d'infos sur mes publications :

www.yvesassouline.fr

www.leblogdessapiens.com

Nouveau livre "La course incessante des êtres humains" : https://www.atract.fr/yas