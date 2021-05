Économiste de la construction

Titulaire d'un DUT Génie civil et d'une Licence Professionnelle en Étude et économie de la construction, Recherche un contrat de professionnalisation pour la formation Ingénieur Économiste de la construction ECOTEC



Mes compétences :

Economie de la contruction

Économie Générale et du BTP - Droit appliqué à la

Microsoft Project

Autocad