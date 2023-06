Yves COLIN

Un système d'information porteur de croissance



Vous recherchez :



- un système d'information favorisant le développement de vos activités et capable de suivre ses évolutions,



- une sécurisation des informations et des systèmes de l'entreprise,



- une gestion maîtrisée des moyens IT



Mon expérience réussie de ces objectifs sera au service de votre entreprise et de ses métiers



Mes compétences :

Management

Recrutement IT

Architecture SI

Gestion de projets

Communication

Achat / Négociation

MOA/MOE

Gouvernance des SI

Décisionnel

Supply chain

Energie

Secteur public

Assurance qualité

Télécoms

Distribution Alimentaire

Industrie