Yvon COADOU

Expert en Contract Management IT (Maintenance, Développement et intégration, infogérance...), avec une forte expérience du pilotage Qualité et de transformations me permettent de proposer une compétence réelle en Gestion de contrats depuis l'appel d'offre jusqu'à la clôture, Pilotage des relations Client/Fournisseur. Gouvernance et suivi de contrats, mais aussi en Management Transverse.



Mes compétences :

Qualité

ITIL

Infogérance

TMA

Contrats Informatiques

Optimisation des process

Management de transition

Management transversal

Négociation contrats