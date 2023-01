Yvonne MADEC-THOMAS

Aujourd'hui comme toujours ce sont encore des principes qui nous invitent à restructurer et réorienter nos pratiques. Ils ont pour mission d'éclairer les événements à venir et de conforter notre vision du Monde. Ainsi en est-il des clivages métiers et de certains critères de sélection inadaptés . Quel sens donner à nos actions, nos décisions, notre existence?



Laccompagnement- de personnes en poste ou études présuppose lémergence de leurs talents originaux, en vue de découvrir les projets de leur choix à condition qu'ils aient du sens pour eux.



Mes compétences actuelles :

Philosophie de l'éducation et du travail.

Disciplines relevant du développement professionnel et de l'accomplissement personnel.