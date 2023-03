Yvonnick JOLY

Compétences :

Animation, management et conduite de projet

- Définition des objectifs

- Mise en place d’actions et de formations

- Accompagnement de personnes dans leur stratégie de développement

- Organisation, planification d’activités et contrôle du calendrier des actions

- Animation de réunions d’équipe, encadrement et maintien de la cohésion de groupe



Maîtrise des Technologies de l’Information et de la Communication

- Connaissance du matériel (technologies) et des logiciels du marché (suite Microsoft Office)

- Cours d’initiation d’informatique auprès de commerciaux et de particuliers

(systèmes d’exploitation Microsoft et Linux, suite Microsoft office)

- Référent technique d’une équipe commerciale



Gestion commerciale

- Analyse de la demande, conseil et vente de solutions informatiques

- Prospection, développement, et fidélisation d’un portefeuille clients



Insertion

- Actions et animations auprès de publics défavorisés



Mes compétences :

Bonnes qualités relationnelles

Créer un climat de confiance

Ecoute

Esprit d'équipe

Organisé

Qualités relationnelles

RIGOUREUX

Sens de l'écoute

Sens de l’écoute