ACHATS INDUSTRIELS A L’INTERNATIONAL



MES DOMAINES DE COMPETENCES



ACHATS-NEGOCIATION-APPROVISIONNEMENTS-LOGISTIQUE



Gestion et Suivi d’un Budget Achats de 30M € / 450 fournisseurs actifs

Appels d’Offres, Négociation et Rédaction des Contrats d’Achats liés aux Pièces de Rechange

Evaluation, sélection des fournisseurs, coordination des achats pour 26 succursales



Composants techniques métallurgiques (pièces mécaniques acier

acier, essieux, profilés aluminium)

Etude des opportunités de sous-traitance : mécano- soudure, décolletage, découpe- emboutissage, fonderie

Prestations d’Isolation, câblage, travaux de pose de tuyaux, béton sur chantiers clients, évacuation, traitement des Déchets, EPI



Produits stratégiques approvisionnés et gérés en flux-tendus, JAT

Calcul des besoins : contrats d’achats, programmes d’approvisionnements, gestion des stocks, commandes et litiges



LINGUISTIQUES-COMMUNICATION



Les Fournisseurs Etrangers représentent 50% de mon portefeuille

Interface Privilégié entre services commerciaux, ADV, BE, et 5 sites de production dont 2 à l’Etranger

Traductions écrites, orales entre interlocuteurs Etrangers, équipes de travail, responsables de services et fournisseurs

Encadrement de 2 collaborateurs, Animation des équipes et motivations humaines dans leurs tâches

Formation Télévente, ADV, Logistique (Niveau Bac+2)



MES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



2006 (General Electrics Oil and Gas) / Acheteur / Affaires



2005 Mc CORMICK France St Dizier (Haute Marne) / Transmissions Agricoles / Effectif site : 750 Personnes Acheteur Senior et Projet (budget : 8 M€)



1998-2004 GENERAL TRAILERS France (CA 665 M Euros / Effectif 4500 personnes)

Responsable des Achats Pièces de Rechange (budget : 30 M€

Gestionnaire d’Approvisionnements à Auxerre (1998 à 2001)



1995-1998 Bourgoin SA Distribution /,Agroalimentaire / Effectif 4500 personnes)

Télévente, ADV produits élaborés (100 clients : GMS, RHS)



DIPLOMES ET FORMATION



2001 Diplômée ESAP 2001 / CDAF Neuilly-Plaisance (Seine Saint-Denis) : Titre Homologué Bac+4)

1995 Diplôme Universitaire de Technologie : Techniques de Commercialisation

1993 Baccalauréat B : Sciences Economiques et Sociales



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES



Langues

Anglais : TOEIC Juillet 2006 : 710 points / 990

Allemand : Général

Turc : Double Langue Maternelle



Informatique

Connaissances ERP : AS400, BaaN

Application Windows : Word, Excel



Mes compétences :

Achats

acheteur

Decolletage

Emboutissage

Fonderie

Matières premières

Production

Technique