Zanardo MICHEL

Vingt-six ans d’expérience dans la conception et réalisation de solutions informatiques sur mesure et progicielles, dont 8 ans dans les domaines de la gestion de la relation client et de la business intelligence, dans des contextes européens.



Domaine de compétences :

Pilotage de chefs de projets, d’équipes techniques et d’intégrateurs.



Définition des orientations stratégiques et veille technologique.



Communication, relationnel autour des activités avec les métiers.

Gestion des partenariats intégrateurs.



Planification, gestion des ressources, suivi budgétaire.

Évaluations techniques et financières.



Etude, analyste des besoins, et assistance à la rédaction des cahiers des charges.

Gestion des appels d’offres.



Mes compétences :

Cadrage et pilotage de projet

Encadrement d'une equipe

Architecture logicielle

Conception de projet

Business intelligence

Support applicatif

Sales Force

Gestion de projet

Oracle

Microsoft SharePoint

Customer Relationship Management

Formation au management

ECommerce

SAP

Microsoft SQL Server

Microsoft .NET Technology

Lawson M3

Internet

Essbase

ETL

Management