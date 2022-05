Zarai MORALES RIOS

Ayant une expérience polyvalente dans la supply chain, qui va de la gestion des flux en amont (approvisionnements) jusqu’à la gestion des flux en aval (distribution et adv), je considère que chaque produit est le résultat d’une chaine d’activités qui devient de plus en plus complexe avec le temps où chaque étape doit être optimisée pour améliorer la qualité et la performance.



Mon expérience technique et opérationnelle (Gestion de projets, analyse organisationnel, optimisation de flux logistiques, réduction des couts, amélioration du taux de service) ainsi que mes qualités personnelles (dynamisme, Curiosité, réactivité, Détermination, Capacité d’analyse et Ouverture d’esprit) constituent un atout dans l’atteinte de mes objectifs professionnels.



Actuellement je souhaite accompagner une entreprise aussi bien au niveau opérationnel que dans la mise en place de projets d’amélioration, dans lesquels mon expérience et connaissances seront un vrai plus pour la réussite de ces objectifs.





Mes compétences :

Achats

ADV

Anglais

Cognos

Crédoc

Devis

Espagnol

Export

Import

Import Export

International

Logistique

Negotiation

Relation Client

SAP

Service client

Supply chain

Transport