Zarroug ZAIDI

57 ans, marié, deux enfants, actuellement en poste comme formateur en génie thermique et climatique.

Parcours professionnel: ingénieur chef de production d'une centrale électrique à vapeur, directeur de recherche dans le secteur de l'énergie, enseignant universitaire, formateur/examinateur en fluides frigorigènes et régulation, ingénieur thermique dans un bureau d'étude de performance énergétique, responsable de section BTS Fluides, Énergies, Environnements, enseignant de thermodynamique technique, énergie solaire et pompes à chaleur auprès du Centre National des Arts et Métiers.

je maitrise trois langues étrangères: arabe, russe et anglais.

Mon rêve:passionné par les projets industriels autour de de la production de l'électricité, de la chaleur et du froid,motivé par la performance énergétique et la protection de l'environnement.



Mes compétences :

Modélisation

Ingénierie

CVC

Protection de l'environnement

Environnement

Gestion de projet

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

FORTRAN

Design Building