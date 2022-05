Zayd BESBES

Après plus de 10 ans d'expérience en tant qu'architecte, d'abord en libéral puis chef de projet en cabinet d'architecte, je m'oriente aujourd'hui vers la maitrise d'oeuvre d'exécution. Pour ce faire, j’ai suivi un parcours qualifiant en Ingénierie de la Construction durant lequel j’ai pu acquérir des compétences transverses en pathologies des bâtiments, bâti ancien, gestion de projet et de chantier, OPC, management humain et droit de la construction.





