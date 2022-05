Zedira SAMIA

Bonjour,



Fascinée par le matériel informatique depuis mon premier clic de souris, j'ai décidé d'orienter ma vie professionnelle en devenant Technicienne Informatique.



Car dans "service informatique" il y a "service", j'apporte une attention particulière à la qualité de la relation créée avec les clients. Pédagogue, patiente et à leur écoute, je sais leur expliquer ce qui doit être fait en des termes simples.



Ma motivation, mon organisation, mon esprit d'équipe et mon envie de développer mes compétences dans ce domaine sont mes principales qualités.



A bientôt.





Mes compétences :

Microsoft Office

LDAP

Domain Name Server Protocol

VMware

SMTP

SAN

POP

NNTP 1

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows

Microsoft Office 2007

MAN

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

HTTP

FTP

Dynamic Host Control protocol

Active Directory

AD