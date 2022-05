Zelda SIONNEAU

J'ai intégré l'association Le temps pour toiT en 2010, aussitôt après son master en Interventions Sociales. Après plusieurs missions en communication et développement de projets, aujourd'hui mon activité se porte principalement sur le suivi des adhérents et des cohabitations. Je suis aussi l'interlocutrice privilégiée de l'équipe pour toutes les questions d'organisation et de coordination, la polyvalence est mon maître mot.

Aujourd'hui, je souhaite mettre à profit et développer mes compétences dans les fonctions support et administratives d'une structure, notamment à travers le poste d'assistante de direction.



Mes compétences :

Gestion administrative

Politique de la ville

Aisance relationelle

Analyse des besoins

Gestion de projet

Informatique

Evénementiel

Conduite de réunion

Développement commercial

Communication

Audit qualité

Médiation

Microsoft Office

Open Office