Zelika MARTINEZ

Il y a quinze ans, j’ai commencé mon parcours professionnel en tant qu’Assistante Polyvalente. Ma fonction me demandait de l’organisation, de la rigueur et de la réactivité ainsi qu’un réel esprit de communication. Par la suite, j’ai su développer et confirmer ces qualités et profiter de belles opportunités et d’évolution de carrière.



Le point commun à chacune de mes fonctions a été le contact quotidien avec les clients. Je devais garantir une satisfaction cliente sans faille. Répondre aux besoins, aux questions et aux réclamations de la clientèle était au cœur de mon métier le tout dans un climat de confiance et d’échange.



De plus, j’ai toujours utilisé les outils informatiques comme Word et Excel pour établir les plannings, les tableaux d’objectifs de chiffres d’affaires ou encore pour analyser les tableaux de résultats.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Merchandising

Internet

Microsoft PowerPoint