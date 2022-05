Zena JABER

Spécialiste dans la promotion des services : Audits, Conseils, Services Managés (Réseaux, sécurité et TOIP). Plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des services aux Grands Comptes. Connaissance de l’organisation des clients et circuits de décisions. Les comptes : SFR, le Groupe SG (SGIB, SGSS, SGAM, PAEN, DSIC) BNP PARIBAS, CNCE, Thales, TPS CANAL, TDF EDF, RTE CA réalisé 2008 : 3 000 000 €uros HT CA réalisé en 2009 : 3 200 000 € HT



Mes compétences :

Bon relationnel

Dynamisme

Relationnel

Ténacité