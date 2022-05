À la recherche d'emploi en France



J'ai la vision que je serve à faire un passage entre l'Europe et l'Asie dans les secteurs de la beauté, de la mode et du luxe.



Prochainement diplômé de l’IÉSEG School of Management à Paris en Master of International Business, je vise une fonction me permettant de mettre à profit mes solides compétences en développement des affaires, gestion de projet, vente et marketing alliées à mon expertise dans les domaines de vente et marketing, communication, évènevements, merchandising, VM, etc.



Mes compétences :

Gestion de projet

Relations publiques

Développement des affaires / Business develop

Marketing

Mode

Luxe