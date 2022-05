Efficace et responsable, totalisant plus de quatre années d'expérience projet SAP dans l’Industrie, la grande distribution, les produits de luxe, les biens immobiliers.... Solides bases techniques acquises au cours de formations MM chez SAP et connaissances fonctionnelles du module MM développées en travaillant, grande capacité à s'adapter et à travailler sous pression, dotée d'un esprit vif tant sur l’aspect technique que fonctionnel.



Mes compétences :

SAP

SAP MM