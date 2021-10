Formation d ingénieur et Mastère en télécommunications a L'INT, Zoher Zeidan a une expérience de 16 ans au sein du Groupe FRANCE TELECOM - plus précisément - SITA puis EQUANT avant de rejoindre France Télécoms en 2002, période pendant lesquelles Il a exercé les postes de responsabilité dans la direction des

projets telecom et DIRECTION qualité de service clients pour l'Europe, Afrique et moyen orient.



En 2004, Il crée une société au SÉNÉGAL-dans le domaine de la téléphonie mobile rurale pour permettre aux populations des zones rurales d'accéder au réseau de téléphonie mobile .



Puis en 2006, Il fonde un centre de contacts communément appelé centre d'appels,de 60 POSITIONS, développe des services offshore FRANCE BELGIQUE SUISSE CANADA et USA aux entreprises souhaitant externaliser leurs opérations de prospection, vente fidélisation et plus généralement la gestion de la relation client. son Développement l amène a une extension du plateau pour finalement atteindre une plateforme de 200 positions en 2011 en plain coeur du centre des affaires à DAKAR



A partir de 2013 Il développe un pôle de consultation international pour investisseurs souhaitant développer des Call center ou autres projets en Afrique dans les technologies de l'information, des télécoms .

Depuis 2016, Nous avons développé un programme de formation de graphistes et web masters, grâce aune plateforme CMS évoluée et améliorée au SENEGAL: Objectif, permettre a toutes les PME en AFRIQUE de réaliser leur sites informatique a très bas couts grâce a nos jeunes web-masters formes a ce nouvel outil

Nous recrutons un MAX de graphistes intéressés par notre programme;



Mes compétences :

Externalisation

International

Voix sur IP

Développement commercial

Call center

Brésil

Outsourcing

France

Afrique

Management

VOIP

Téléphonie

GSM

Télécommunication

Business development

Télécommunications

Marketing