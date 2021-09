Zohra SIALI

Forte d'une ’expérience acquise dans différents secteurs, j’ai assuré durant ces 5 dernières années la fonction de Consolideur et Responsable Reporting dans un groupe international côté sur Euronext.

Mon ambition aujourd’hui est de me consacrer à la consolidation des comptes financiers de groupes cotés ou non.



Voici un résumé de mes domaines d’expertise dans la comptabilité et la finance :

• Collecte et validation des informations provenant des filiales,

• Analyse des postes de bilan et du compte de résultat,

• Contrôle des annexes, rapprochement et éliminations des opérations intra-groupe,

• Enregistrer les écritures de retraitement de consolidation dans SAP BFC (ex Magnitude),

• Production des comptes consolidés aux normes IFRS,

• Assurer les relations avec les commissaires aux comptes et l’AMF dans le processus d’audit, des comptes consolides,



Mes domaines d’expertises dans le contrôle de gestion peuvent se résumer ainsi :

• Suivi et analyse du chiffre d’affaires et des coûts opérationnels,

• Suivi de l’exécution du budget et contrôle des écarts,

• Élaboration des tableaux de bord et indicateurs de pilotage,

• Elaboration du résultat et reporting mensuel,

• Analyse de la performance financière de l’entreprise



Mon dynamisme, ma rigueur et ma motivation ont été appréciés par mes précédents Managers qui sont tous prêts à me recommander.

Merci pour votre visite



2012: (Mission Robert Half Management Resources du 31 Mai au 28 Juin 2012).

GROUPE LOGFRET (Expédition Internationale de Fret (120 Millions € de chiffres d'affaires). 190 bureaux et agences dans plus de 65 pays.



De 2007 à 2011 : GROUPE CESAR (Production et commercialisation d'articles de fête). Groupe côté sur EURONEXT.

Responsable de la production du reporting financier mensuel et de l'analyse des données.

Responsable de la consolidation des comptes du groupe, de la production du rapport annuel et du document de référence.



2010 : Formation Consolidation (Méthodes de consolidation, écritures de retraitement,impôts différés, construire le tableau de variation des capitaux propres, construire le tableau de flux de trésorerie, etc...)



2006 : Formation de 200 heures dispensée en anglais sur la comptabilité anglo-saxonne et les nouvelles normes internationales



2005 : Mission de 6 mois : Développement territorial du réseau des Plates formes d'Initiative Locale en Ile de France



2004 : Groupe Richememont : Contrôleur de Gestion, Mise en place de tableaux de bords pour la Direction des Serive Généraux de Cartier SA.



1990 - 2003 : Groupe Solendi (1% logement) Contrôleur de Gestion Adjoint (8 ans).

Etablir les budgets annuels en coordination avec les opérationnels.

Suivre et analyser l'activité mensuelle des services et assurer la transmission auprès de la Direction Générales.

Mettre en place les procédures et tableaux de bord dans le cadre de la certification ISO 9001.

Assister les responsables budgétaires dans le suivi de leur dépenses et maintenir le ratio coûts de fonctionnement en deça de 1,15%.



Comptable (5ans)

Comptabilité générale

Mettre en place la comptabilité analytique, participer au développement du projet et former l'ensemble des utilisateurs.

Gestion de la trésorerie.



Mes compétences :

Communication

Finance

Leadership

SAP

Essbase

Magnitude

SAP BFC

EXCEL

Contrôleur de gestion

POWER POINT

WORD

Reporting

Hyperion