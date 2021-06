Zohra ZOHRA OUDJEDI

Je recherche des missions en tant que Chef de projets ou Responsable / Qualité / Contrôle / Amélioration continue / R&D / Laboratoire et Transfert de Technologie.

Dans le cadre de l’évolution et de la pérennisation des entreprises, je propose de réaliser des travaux d’organisation, en CDD ou en tant que Freelance.



Docteur en physique spécialisée en Céramique (ENSCI Limoges – Université Limoges Orléans). J'ai travaillé dans des organisations très diverses : Grand groupe international / PME à taille humaine familiale / Start Up / Laboratoire de Recherche / Université / 3/8 en continu / site déporté / management transverse / Groupe de travail International.

Dans les secteurs : Céramiques Techniques / Terre cuite / Matériaux du bâtiment / Mines et Carrières / Émaillage / Revêtements Organiques,

J'ai été successivement : Chercheur / Responsable de Laboratoire / Responsable qualité / Directrice Qualité et Directrice R&D.

Ces expériences m’ont permis d’acquérir un savoir-faire certain dans le développement des entreprises par la performance ou par l’innovation.



Mes compétences :

Qualité

Cristallographie

Ceramique

Géologie

Environnement

Gestion de projets